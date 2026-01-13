О’Мэлли — о победе Петра Яна на UFC 323: одно из самых крутых выступлений, что я видел

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о победе россиянина Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Недавно я посмотрел его последний бой с Мерабом, и это было настолько потрясающее выступление… Пётр бил его локтём по предплечью, и Мераб держался за него после первого раунда. Какое выступление! Одно из самых крутых, что я видел…

Мераб провёл один или два тейкдауна из 24. Он провёл всего два тейкдауна. Защита Петра была такой отточенной, а ещё он бросил Мераба на голову и несколько раз повалил. Потрясающее выступление», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Death Row MMA.