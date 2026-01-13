«Окажись в UFC, дрался бы за титул». Камил Гаджиев назвал талантливого российского бойца

Российский промоутер Камил Гаджиев назвал отечественного бойца, который, по его мнению, мог бы заявить о себе в UFC.

«Ислам Омаров – это какой-то маньяк. Настолько он уверен в себе, настолько хорош… Помню, когда ещё 10 лет назад говорил, что если бы этот человек оказался UFC, он был бы там топом. В ответ слышал: «Да ладно, хорош». Тогда люди просто не верили в российские MMA. Сейчас сами всё видите. Ислам – это человек, который, окажись сегодня в UFC, думаю, что уже через три боя дрался бы за титул», — сказал Камил Гаджиев на своём YouTube-канале.

