Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Окажись в UFC, дрался бы за титул». Камил Гаджиев назвал талантливого российского бойца

«Окажись в UFC, дрался бы за титул». Камил Гаджиев назвал талантливого российского бойца
Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев назвал отечественного бойца, который, по его мнению, мог бы заявить о себе в UFC.

«Ислам Омаров – это какой-то маньяк. Настолько он уверен в себе, настолько хорош… Помню, когда ещё 10 лет назад говорил, что если бы этот человек оказался UFC, он был бы там топом. В ответ слышал: «Да ладно, хорош». Тогда люди просто не верили в российские MMA. Сейчас сами всё видите. Ислам – это человек, который, окажись сегодня в UFC, думаю, что уже через три боя дрался бы за титул», — сказал Камил Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Ислам Омаров защитил титул чемпиона ACA, удушив Алихана Сулейманова в первом раунде

Все чемпионы бойцовского промоушена UFC из России

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android