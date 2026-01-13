Отец Фьюри: Тайсон станет трёхкратным чемпионом мира

Джон Фьюри, отец двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался об ожидаемом возвращении сына на профессиональный ринг.

«У людей короткая память. Он побил Владимира Кличко, и тогда говорили то же самое. Он побил Деонтея Уайлдера на его пике, но люди говорили то же самое. Разговоры о форме Тайсона — заезженная пластинка. Следите за новостями. Будет ли он трёхкратным чемпионом мира? Однозначно. А если нет, то он хотя бы попытается», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее в команде Фьюри сообщили, что его соперником может стать российский боксёр.