Хабиб Нурмагомедов — об увольнении Алонсо: один из трёх лучших тренеров сегодня

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался об уволенном главном тренере «Реала» Хаби Алонсо.

«Думаю, что Алонсо — один из трёх лучших тренеров на сегодняшний день, если команда с ним не сработалась, нужно менять игроков, а не тренера. Я просто уверен, что ни один тренер не справится с таким составом. «Реалу» нужно избавиться от капризных игроков.

Если вы приходите в спортзал или на поле, неважно, бойцы это или футболисты, вы как главный тренер управляете всем. Но если у вас в команде такая аура, что не все соответствуют вашим требованиям, вам определённо не по пути», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

