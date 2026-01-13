Скидки
«Финишируем его за три раунда». Пимблетт — о поединке с Гэтжи

Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем титульном поединке против Джастина Гэтжи.

«Буду драться с Гэтжи в стойке. План, как его побеждать, уже есть – Макс Холлоуэй это показал. Вот увидите, с идеальным планом на бой мы финишируем его за три раунда», — приводит слова Пимблетта BJPenn.

UFC 324 — первый крупный номерной турнир промоушена в 2026 году. Он пройдёт в ночь на 25 января в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

Гэтжи и Пимблетт встретятся в главном бою турнира UFC 324, чтобы определить временного чемпиона, пока действующий обладатель пояса Илия Топурия решает личные вопросы.

