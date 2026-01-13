«Приложил максимум». Сина заявил, что сыграл большую роль в контракте Логана Пола с WWE

48-летний американский киноактёр, а также легендарный рестлер Джон Сина высказался о звёздном блогере и рестлере Логане Поле, который подписал новый контракт с World Wrestlign Entertainment (WWE).

«Я должен был сделать ставку на человека, у которого, по моему мнению, блестящее будущее в этом бизнесе, на Логана Пола, и попытаться извлечь из него максимум потенциала и возможностей, пока мы были за границей, в Париже .

Приложил к этому максимум всего, возможно, даже подольстился к нему, чтобы убедить его, наконец, стать рестлером WWE на ежедневной основе, который он в данный момент и является», — приводит слова Сины издание Wrestling Inc.