«Потому что я чудак». Пимблетт заявил, что никто не сможет повторить его стиль боя

31-летний британский боец и пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт заявил, что никто не сможет повторить его стиль, из-за чего у Джастина Гэтжи возникнут проблемы при подготовке к их поединку.

«Я не борюсь как обычный человек. Не бью одиночными или двойными ударами ногами как обычный человек. Я всё делаю по-другому. Ненормальный. Джастин не сможет найти спарринг-партнёра, который бы боролся так же, как я, или наносил удары, потому что я чудак. Я очень неуклюжий — на самом деле, вы не сможете найти спарринг-партнёра, который бы смог повторить мой стиль», — приводит слова Пимблетта телеканал TNT Sports.