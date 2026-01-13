Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бенавидес хочет подраться с Бетербиевым и Биволом

Бенавидес хочет подраться с Бетербиевым и Биволом
Комментарии

Чемпион WBC в полутяжёлом дивизионе американский боксёр Дэвид Бенавидес рассказал о своих планах после поединка с Хильберто Рамиресом, который запланирован на май.

«Поднимаюсь в весе специально для этого боя с Рамиресом. Вместо того чтобы ждать боя, поднимаюсь, чтобы встретиться с узнаваемым именем. Но затем хочу вернуться вниз и встретиться с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом», — приводит слова Бенавидеса BoxingScene.

Дэвиду Бенавидесу 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году. Дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом дивизионе.

Материалы по теме
Третий лишний. Бетербиев и Бенавидес решили обойтись без Бивола
Третий лишний. Бетербиев и Бенавидес решили обойтись без Бивола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android