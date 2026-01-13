Бенавидес хочет подраться с Бетербиевым и Биволом

Чемпион WBC в полутяжёлом дивизионе американский боксёр Дэвид Бенавидес рассказал о своих планах после поединка с Хильберто Рамиресом, который запланирован на май.

«Поднимаюсь в весе специально для этого боя с Рамиресом. Вместо того чтобы ждать боя, поднимаюсь, чтобы встретиться с узнаваемым именем. Но затем хочу вернуться вниз и встретиться с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом», — приводит слова Бенавидеса BoxingScene.

Дэвиду Бенавидесу 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году. Дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). С 2024 года выступает в полутяжёлом дивизионе.