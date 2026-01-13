Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке Гарсии и Барриоса

Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке Гарсии и Барриоса
Комментарии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке, в котором встретятся бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия (24-2, 20 KO) и действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриос.

«Райан Гарсия — главная звезда. Вернуться к поединку за титул чемпиона мира — это звёздная сила», — приводит слова Тайсона Фьюри The Ring.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2021-м завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), с 2023-го выступает в полусреднем весе.

Марио Барриосу 30 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году, в 2019-м стал чемпионом WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2024-м — чемпионом WBC в полусреднем весе.

Материалы по теме
Официально
Райан Гарсия проведёт следующий бой за титул чемпиона мира по версии WBC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android