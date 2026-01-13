Илия Топурия провёл ударную тренировку с Серхио Рамосом

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Илия Топурия провёл ударную тренировку с бывшим защитником мадридского «Реала» и «Пари-Сен-Жермен» Серхио Рамосом.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Последним клубом 39-летнего Рамоса был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в начале декабря этого года. Помимо вышеупомянутых клубов, Серхио известен по выступлениям за «Севилью», воспитанником которой он является. Также Рамос — рекордсмен по числу сыгранных матчей за сборную Испании.