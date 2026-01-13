Скидки
Шакур Стивенсон назвал победителя в возможном поединке Дмитрия Бивола и Дэвида Бенавидеса

Чемпион мира в трёх весовых категориях непобеждённый американец Шакур Стивенсон сделал прогноз на возможный поединок между объединённым чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом и чемпионом WBC в полутяжёлом дивизионе американский боксёром Дэвидом Бенавидесом.

«Я считаю, что бой между Бенавидесом и Биволом — это ещё один поединок, который является одним из самых крупных и лучших в боксе. Не знаю, самый ли он большой, но гарантированно один из лучших. Я склоняюсь к победе Бивола, но понимаю, что будет тяжело с Бенавидесом из-за его давления и в целом его стиля боя.

Я вижу победителем Бивола, но это будет близкий бой», — приводит слова Стивенсона издание Boxing News Online.

