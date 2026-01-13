Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Звезда WWE провёл приёмы Джона Сины на рестлере, который завершил карьеру легенды

Звезда WWE провёл приёмы Джона Сины на рестлере, который завершил карьеру легенды
Комментарии

41-летний канадский рестлер Сэми Зейн во время хаус-шоу промоушена World Wrestking Entertainment (WWE) провёл фирменную комбинацию приёмов 48-летнего легендарного Джона Сины.

Примечательно, что соперником Сэми был австрийский рестлер Гюнтер, который победил Джона в финальном поединке. Зейн изначально провёл два «летящих шолдер-блока», затем провёл «протобомбу» и завершил комбинацию «файв накл шафлом» и финишёром Джона «АА», что европейские фанаты громко оценили своими криками.

В данный момент промоушен WWE находится в европейском туре, проведя уже два еженедельника в Германии. В пятницу, 16 января, на легендарной арене «Уэмбли» пройдёт SmackDown.

Материалы по теме
«Приложил максимум». Сина заявил, что сыграл большую роль в контракте Логана Пола с WWE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android