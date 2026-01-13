Звезда WWE провёл приёмы Джона Сины на рестлере, который завершил карьеру легенды

41-летний канадский рестлер Сэми Зейн во время хаус-шоу промоушена World Wrestking Entertainment (WWE) провёл фирменную комбинацию приёмов 48-летнего легендарного Джона Сины.

Примечательно, что соперником Сэми был австрийский рестлер Гюнтер, который победил Джона в финальном поединке. Зейн изначально провёл два «летящих шолдер-блока», затем провёл «протобомбу» и завершил комбинацию «файв накл шафлом» и финишёром Джона «АА», что европейские фанаты громко оценили своими криками.

В данный момент промоушен WWE находится в европейском туре, проведя уже два еженедельника в Германии. В пятницу, 16 января, на легендарной арене «Уэмбли» пройдёт SmackDown.