«Эмоциональные существа». Гэтжи — о словах своего тренера о возможном завершении карьеры

«Эмоциональные существа». Гэтжи — о словах своего тренера о возможном завершении карьеры
37-летний американский боец и бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи высказался по поводу критики в адрес своего тренера Тревора Уитмана, что в случае поражения от Пэдди Пимблетта он завершит карьеру.

«Я определённо получил то, о чём просил. Скорее мой менеджер меня в это втянул. Возможно, это и сказал — мы эмоциональные существа и мелочные. Я воспринимаю всё близко к сердцу и думал, что заслужил нечто большее», — приводит слова Гэтжи телеканал TNT Sports.

Джастин 24 января в главном бою турнира UFC 324 встретится с британским бойцом Пэдди Пимблеттом, чтобы определить временного чемпиона, пока действующий обладатель пояса испано-грузин Илия Топурия решает личные вопросы.

