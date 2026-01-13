Конор Бенн хочет получить титульный поединок с Райаном Гарсией

Британский боксёр Конор Бенн выразил желание провести титульный поединок по версии WBC с Райаном Гарсией.

«Послушайте, я говорил, что стану чемпионом WBC, это всегда было моей мечтой, поэтому, оказавшись в непосредственной близости от титула и став обязательным претендентом на него, я буду присутствовать на ринге и хочу победить чемпиона.

Без сомнения, это будет Гарсия. Гарсия против Бенна — мне нравится такая вывеска», — приводит слова Бенна Sky Sports.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2021-м завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), с 2023-го выступает в полусреднем весе.