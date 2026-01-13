Волкановски показал подготовку в тренажёрном зале перед реваншем с Лопесом

37-летний австралийский боец и действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски выложил в социальных сетях видеоролик, на котором показал свою тренировку в тренажёрном зале перед реваншем с 31-летним бразильцем Диего Лопесом.

Турнир UFC 325 состоится в ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия. Поединок Волкановски и Лопеса возглавит кард мероприятия.

В первом поединке, который состоялся 12 апреля на UFC 314, Волкановски победил Лопеса единогласным решением судей и после этого не проводил боёв. Всего на счету австралийца 27 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

Лопес на данный момент занимает второе место в рейтинге полулёгкого веса. На первой строчке располагается Мовсар Евлоев.