Пимблетт: Илия Топурия очень маленький по сравнению со мной

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт высказался о чемпионе промоушена в лёгком весе Илие Топурии.

«Илия очень маленький по сравнению со мной. Он не такой уж и широкий… Весовые категории существуют не просто так. Если он захочет драться со мной в полусреднем весе, ему серьёзно повредят лицо», — сказал Пэдди Пимблетт в эфире UFC on TNT.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

