«В махачкалинском «Динамо» нужны помощники». Махачев — об увольнении Алонсо из «Реала»

34-летний российский боец и действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев пошутил по поводу увольнения главного тренера «Реала» с должности в мадридском клубе.

— У махачкалинского «Динамо» перестановки, может, Хаби Алонсо? Он без работы.

— Там Вадим Евсеев уже назначен.

— Может, тоже поможет. Нам сейчас в махачкалинском «Динамо» нужны помощники, — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В своём последнем поединке, проходившем на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев встречался с австралийцем Джеком Делла Маддаленой и победил его единогласным решением судей. За счёт этой победы Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе и 11-м двойным чемпионом UFC в истории лиги.