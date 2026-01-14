«Думаю: «Он там шаманит, что ли?» Махачев — об игре Сафонова

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка.

«Я недавно был в Катаре и смотрел, как «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок. Четыре спаснеия Сафонова? Да. Большой молодец! Я никогда в жизни не видел, чтобы вратарь делал четыре спасения подряд. Я ещё смотрю, у него что‑то в руках, и думаю: «Он там шаманит, что ли?» Потом на повторе увидел, что он просто наблюдает. Это очень хитро.

В моем понимании, если футболист бьёт пенальти и делает это хорошо, он не меняет направление удара — чаще всего выбирает одно и то же место. А Сафонов изучил момент и сделал команду чемпионом», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

Напомним, в финале турнира против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1) он отразил четыре удара подряд в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча.