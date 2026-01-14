Махачев: хотел бы подраться в Белом доме, но команда не одобряет эту идею

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сказал, что хочет поучаствовать в турнире в Белом доме, но его команда не поддерживает эту идею.

«Большое событие в Белом доме. Это самый большой или один из самых крупных турниров в истории организации. Хотел бы там подраться, но команда не особо одобряет мою идею. Мы с Хабибом ещё должны сесть и поговорить. Он где‑то говорил в интервью, что не хотел бы, чтобы я там дрался.

Почему? Не знаю. Может, неподходящая дата. Мы ещё не обсуждали это. Думаю, для истории было бы круто подраться в этом доме. Это может быть первый и последний раз.

UFC, разумеется, заинтересованы в моём участии. Но там будет ещё семь или восемь титульных боёв. Для меня эта дата подходит — как раз после Рамадана», — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».