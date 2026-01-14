Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: хотел бы подраться в Белом доме, но команда не одобряет эту идею

Махачев: хотел бы подраться в Белом доме, но команда не одобряет эту идею
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сказал, что хочет поучаствовать в турнире в Белом доме, но его команда не поддерживает эту идею.

«Большое событие в Белом доме. Это самый большой или один из самых крупных турниров в истории организации. Хотел бы там подраться, но команда не особо одобряет мою идею. Мы с Хабибом ещё должны сесть и поговорить. Он где‑то говорил в интервью, что не хотел бы, чтобы я там дрался.

Почему? Не знаю. Может, неподходящая дата. Мы ещё не обсуждали это. Думаю, для истории было бы круто подраться в этом доме. Это может быть первый и последний раз.

UFC, разумеется, заинтересованы в моём участии. Но там будет ещё семь или восемь титульных боёв. Для меня эта дата подходит — как раз после Рамадана», — сказал Махачев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Махачев, Двалишвили или неожиданный герой? Лучшие сабмишены 2025 года
Махачев, Двалишвили или неожиданный герой? Лучшие сабмишены 2025 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android