Ислам Махачев рассказал, при каком условии может подраться с Илией Топурией

Чемпион UFC в полусреднем весе, бывший (непобеждённый) чемпион UFC в лёгком весе и лидер рейтинга P4P (рейтинг без учёта весовых категорий. — Прим «Чемпионата») UFC российский боец Ислам Махачев рассказал, в каком случае мог бы провести поединок с действующим обладателем пояса UFC в лёгком весе Илией Топурией из Грузии.

— Бой с Топурией? Я открыт. Без проблем, могу с ним подраться.

— Но не спускаясь в лёгкий вес?

— Да. Ради чего? У меня уже был пояс в лёгком весе, меня никто не побеждал. Я просто оставил пояс и поднялся выше. Ради пояса мне это неинтересно. Если он хочет подняться — вэлком.

— Верите, что Илия может подняться?

— Он может подняться, потому что ничего не потеряет. Проиграет — вернётся в свой лёгкий вес и будет защищать пояс.

— Этот бой больше нужен Топурии, чем вам?

— Сто процентов. Я и так был чемпионом в лёгком весе и спускаться туда точно не буду, — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Ислам Махачев после завоевания чемпионского титула UFC в лёгком весе и четырёх успешных защит в мае 2025 года оставил пояс для перехода в полусредний дивизион. В ноябре 2025 года Махачев единогласным решением судей победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусредней весовой категории. Вакантный титул в лёгком весе в июне 2025 года завоевал поднявшийся для этого из полулёгкого дивизиона Илия Топурия.

