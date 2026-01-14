Скидки
Бокс/ММА

Стал известен следующий соперник Иcраэля Адесаньи в UFC

Стал известен следующий соперник Иcраэля Адесаньи в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья получил нового соперника после обещанных анонсов от главы промоушена Даны Уайта.

Адесанья проведёт поединок против американца Джо Пайфера. Их бой состоится в ночь с 28 на 29 марта на турнире Fight Night. У Пайфера 17 побед и три поражения в ММА. Джо идёт на серии из трёх побед. Исраэль Адесанья же проиграл три последних боя.

Также на данном турнире свой поединок проведут Мэйси Барбер из США и Алекса Грассо из Мексики. Это будет уже второе противостояние между девушками. В первом сильнее оказалась мексиканка.

Комментарии
