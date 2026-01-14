Скидки
Инсайдер: Азамат Мурзаканов сразится с Пауло Костой на UFC 327

Инсайдер: Азамат Мурзаканов сразится с Пауло Костой на UFC 327
Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Азамат Мурзаканов выступит на турнире UFC 327, который состоится 12 апреля в Майами (США), сообщает обозреватель Лаэрте Виана.

Соперником Мурзаканова станет бывший претендент на титул организации в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 321, Мурзаканов нокаутировал австрийца Александара Ракича.

