Рамазан Эмеев сказал, кто даст Махачеву тяжелейший бой в полусреднем весе UFC

Бывший боец UFC россиянин Рамазан Эмеев высказался о конкуренции в полусреднем дивизионе (до 77 кг) организации, где чемпионом является Ислам Махачев.

«Максимальную конкуренцию может составить Шавкат Рахмонов. Высокий. Борьба есть», — приводит слова Эмеева издание MMA.Metaratings.ru.

Шавкату Рахмонову 31 году. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иана Гарри. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед.

