Арсланбек Махмудов высказался о возможном бое с Тайсоном Фьюри

Российский боксёр супертяжёлого веса Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) высказался о возможном поединке с двукратным чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, ранее в команде Фьюри сообщили, что Махмудов является одним из кандидатов на поединок с ним.

«Я слышал, что идут разговоры. Конечно, я хочу провести этот бой, для меня это бой мечты. Я считаю Тайсона Фьюри одним из лучших супертяжеловесов в истории. Для меня большая честь сражаться с такими громкими именами», — сказал Махмудов в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Российский боксёр Арсланбек Махмудов провёл борцовскую схватку с медведем