Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC Эмеев: у Махачева есть ещё три года на пике

Экс-боец UFC Эмеев: у Махачева есть ещё три года на пике
Комментарии

Бывший боец UFC россиянин Рамазан Эмеев высказался о карьерных перспективах действующего чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Ислама Махачева.

«Я сам работаю с Исламом на спаррингах. Он очень крепкий для 77 кг. У него кондиции стали лучше, он физически окреп, стал легче восстанавливаться. Махачев ещё долго будет чемпионом. Года три у него на самом пике ещё есть. Он аккуратно подходит к поединкам», – приводит слова Эмеева издание MMA.Metaratings.ru.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.

Материалы по теме
Экс-чемпион UFC: никто не побьёт Махачева в ближайшее время
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android