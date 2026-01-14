Экс-боец UFC Эмеев: у Махачева есть ещё три года на пике

Бывший боец UFC россиянин Рамазан Эмеев высказался о карьерных перспективах действующего чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Ислама Махачева.

«Я сам работаю с Исламом на спаррингах. Он очень крепкий для 77 кг. У него кондиции стали лучше, он физически окреп, стал легче восстанавливаться. Махачев ещё долго будет чемпионом. Года три у него на самом пике ещё есть. Он аккуратно подходит к поединкам», – приводит слова Эмеева издание MMA.Metaratings.ru.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.