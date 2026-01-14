Скидки
Эдуард Вартанян объяснил, что нужно для победы над Исламом Махачевым

Комментарии

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян объяснил, что, по его мнению, необходимо для победы над действующим чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественником Исламом Махачевым.

«Я уже неоднократно это описывал… Чтобы его победить, во-первых, нужно обязательно заходить за его переднюю ногу, а во-вторых, работать с длинных комбинаций, не давать ему делать проходы», — сказал Вартанян в интервью YouTube-каналу Generation Punch.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.

