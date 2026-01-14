Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт сообщил, когда приступит к организации турнира UFC в Белом доме

Дана Уайт сообщил, когда приступит к организации турнира UFC в Белом доме
Комментарии

Генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что приступит к организации турнира в Белом доме, запланированного на середину лета, уже в конце января.

«23 января у нас будет турнир по боксу, а 24-го пройдёт турнир UFC. Сразу после этого мы приступит к работе над событием в Белом доме», — сказал Уайт в интервью Стивену Эй Смиту.

Напомним, турнир UFC в Белом доме США запланирован на 14 июня 2026 года. По словам Уайта, на территории объекта организаторы смогут разместить до пяти тысяч зрителей. Ещё около 85 тысяч зрителей смогут увидеть событие с больших экранов.

Ранее Ислам Махачев заявил, что хотел бы выступить на турнире UFC в Белом доме.

Материалы по теме
Махачев: хотел бы подраться в Белом доме, но команда не одобряет эту идею
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android