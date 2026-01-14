Дана Уайт сообщил, когда приступит к организации турнира UFC в Белом доме

Генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что приступит к организации турнира в Белом доме, запланированного на середину лета, уже в конце января.

«23 января у нас будет турнир по боксу, а 24-го пройдёт турнир UFC. Сразу после этого мы приступит к работе над событием в Белом доме», — сказал Уайт в интервью Стивену Эй Смиту.

Напомним, турнир UFC в Белом доме США запланирован на 14 июня 2026 года. По словам Уайта, на территории объекта организаторы смогут разместить до пяти тысяч зрителей. Ещё около 85 тысяч зрителей смогут увидеть событие с больших экранов.

Ранее Ислам Махачев заявил, что хотел бы выступить на турнире UFC в Белом доме.