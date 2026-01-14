Скидки
Мурад Халидов возглавит турнир IBA.PRO 14 в Москве 30 января, есть соперник

Международная боксёрская ассоциация (IBA) анонсировала турнир, который пройдёт 30 января в Международном центре бокса в «Лужниках».

В главном бою российский боксёр Мурад Халидов сразится за титул IBA.PRO Intercontinental с кубинцем Хосе Лардуэтом.

Кард турнира IBA.PRO 14:

— Полулёгкий вес, женщины, 6 раундов: Дарья Абрамова (Россия) — Миджгона Самадова (9-13, КО 2, Таджикистан);

— Полусредний вес, 6 раундов: Евгений Кооль (1-0, КО 1, Россия) — Джонас Джуниус Джонас (25-8, КО 4, Намибия);

— Второй средний вес, 8 раундов: Чеэрав Ашалаев (1-0, Россия) — Артыш Лопсан (14-2-2, КО 9, Россия);

— Полусредний вес, 8 раундов: Алан Хугаев (21-0, КО 10, Россия) — Хавасбек Асадуллаев (7-0, КО 5, Узбекистан);

— Тяжёлый вес, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO Intercontinental: Мурад Халидов (11-0, КО 6, Россия) — Хосе Лардуэт (15-1, КО 13, Куба).

