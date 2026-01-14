Промоутер: Никите Цзю по силам стать чемпионом мира в 2026 году

Джордж Роуз, промоутер боксёра первого среднего веса (до 69,9 кг) Никиты Цзю, высказался о предстоящем поединке австралийца с соотечественником Майклом Зерафой, который состоится 16 января в Австралии.

«Для Никиты с его талантом нет ничего невозможного. Бой против Зерафы это серьёзный вызов, если говорить о статусе соперника. Это решение отражает способности Никиты. Уже сейчас он входит в мировую элиту, ему по силам стать претендентом на пояс или даже чемпионом в этом году. Бой с Зерафой станет для него проверкой», — сказал Роуз в интервью AAP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Цзю – Зерафа.