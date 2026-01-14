Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер: Никите Цзю по силам стать чемпионом мира в 2026 году

Промоутер: Никите Цзю по силам стать чемпионом мира в 2026 году
Комментарии

Джордж Роуз, промоутер боксёра первого среднего веса (до 69,9 кг) Никиты Цзю, высказался о предстоящем поединке австралийца с соотечественником Майклом Зерафой, который состоится 16 января в Австралии.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Никита Цзю — Майкл Зерафа
16 января 2026, пятница. 13:00 МСК
Никита Цзю
Не началось
Майкл Зерафа

«Для Никиты с его талантом нет ничего невозможного. Бой против Зерафы это серьёзный вызов, если говорить о статусе соперника. Это решение отражает способности Никиты. Уже сейчас он входит в мировую элиту, ему по силам стать претендентом на пояс или даже чемпионом в этом году. Бой с Зерафой станет для него проверкой», — сказал Роуз в интервью AAP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Цзю – Зерафа.

Материалы по теме
Никита Цзю — Майкл Зерафа: большой вызов для сына легенды. Останется непобеждённым? LIVE
Live
Никита Цзю — Майкл Зерафа: большой вызов для сына легенды. Останется непобеждённым? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android