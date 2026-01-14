Скидки
Джефф Хорн дал прогноз на бой Никиты Цзю и Майкла Зерафы

Джефф Хорн дал прогноз на бой Никиты Цзю и Майкла Зерафы
Бывший чемпион мира австралиец Джефф Хорн высказался о предстоящем поединке между соотечественниками Никитой Цзю и Майклом Зерафой, который состоится 16 января в Австралии.

«Зерафа хорош. Я недооценил его перед нашим первым боем. Он несколько раз точно по мне попал, у него отличный джеб.

Никите нельзя нестись вперёд. Он может поплатиться, если решит форсировать события. Примерно в третьем раунде оба начнут выкладывать карты на стол и будут пытаться нанести урон. Считаю, что победит Зерафа. Бой дойдёт до решения», — приводит слова Хорна FOX Sports Australia.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Цзю – Зерафа.

