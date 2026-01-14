Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Подлечусь — надаю тебе подзатыльников». Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко

«Подлечусь — надаю тебе подзатыльников». Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко
Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко бросил вызов бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко.

«Шлеменко, я подлечусь – надаю тебе подзатыльников на ринге. Готовься», – сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале «The КастаПодкаст».

Александру Емельяненко 44 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, встречался с такими бойцами, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Джефф Монсон, Боб Сапп и Магомед Исмаилов. Всего на его счету в MMA 28 побед и девять поражений.

