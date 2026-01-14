Скидки
Ислам Махачев признался, что Пётр Ян впечатлил его в реванше с Мерабом Двалишвили

Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев поделился мнением насчёт выступления соотечественника Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который состоялся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. Бой завершился победой Петра единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян (W)
07 декабря 2025, воскресенье. 08:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Пётр Ян

«Выступление Яна? Смотрел этот бой. За полтора месяца до боя встретились с ним, пожелал ему удачи, дал наставление. Он в подготовке привлёк борцов из Дагестана, хороших ребят. Увидев его команду, я понял, что он настроен серьёзно. Он впечатлил своим выступлением. Советы? Какие я могу давать ему советы? Ян чемпион», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

