Ислам Махачев объяснил, почему не жалеет о срыве реванша с Арманом Царукяном

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев поделился своими мыслями насчёт несостоявшегося реванша с первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг соотечественником Арманом Царукяном. Их бой был назначен на 18 января на турнир UFC 311, однако Ахалкалакец не смог выйти на поединок из-за проблем со здоровьем.

«Я не жалею, что бой с Арманом не состоялся. Я уже побеждал его, дал ему второй шанс. Меня устраивает моя карьера в лёгком весе», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение.