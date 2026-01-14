Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: с уверенностью могу сказать, Россия — лучшая страна в UFC

Махачев: с уверенностью могу сказать, Россия — лучшая страна в UFC
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что Россия является лидером в UFC по количеству сильных бойцов.

— Можно ли сказать, что наша страна сейчас выходит на лидирующую позицию в UFC?
— 100%. Я даже не буду говорить, что наша страна одна из лучших — с уверенностью могу сказать, что она лучшая. У нас сейчас собрались очень сильные бойцы, много чемпионов. Хотя UFC не так охотно подписывает наших ребят, те, кто уже выступает, показывают уровень российского ММА, — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Материалы по теме
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android