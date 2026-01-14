«Если он готов, почему бы и нет?» Махачев дал согласие на бой с Шавкатом Рахмоновым

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев не исключил возможности провести следующий бой с непобеждённым вторым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

«Шавкат? У него был большой простой. Я этого не решаю. Если он готов, почему бы и нет? Слышал, что ему должны дать бой после этого простоя», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.