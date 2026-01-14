Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Арман просто выскочка, мелкий армянский ***». Пимблетт обвинил Царукяна в трусости

«Арман просто выскочка, мелкий армянский ***». Пимблетт обвинил Царукяна в трусости
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт в жёсткой форме высказался в адрес первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна, обвинив того в трусости.

— Думаешь ли ты, что Армана не заметили [при организации боя за временный титул]?
— Нет, он просто выскочка, зазнавшийся аристократ…

— Между вами вообще нет любви?
— Нет, они писал типа: «В день, когда я увижу Пэдди, дам ему пощёчину». Но нет, ты ведь видел меня несколько недель назад в Катаре и ничего не сделал. Ты глупый, мелкий армянский ***, — сказал Пимблетт в интервью порталу TNT Sports.

Материалы по теме
Пимблетт — идеальный болтун. Но в топе UFC он выглядит «пассажиром»
Пимблетт — идеальный болтун. Но в топе UFC он выглядит «пассажиром»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android