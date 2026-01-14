«Арман просто выскочка, мелкий армянский ***». Пимблетт обвинил Царукяна в трусости

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт в жёсткой форме высказался в адрес первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна, обвинив того в трусости.

— Думаешь ли ты, что Армана не заметили [при организации боя за временный титул]?

— Нет, он просто выскочка, зазнавшийся аристократ…

— Между вами вообще нет любви?

— Нет, они писал типа: «В день, когда я увижу Пэдди, дам ему пощёчину». Но нет, ты ведь видел меня несколько недель назад в Катаре и ничего не сделал. Ты глупый, мелкий армянский ***, — сказал Пимблетт в интервью порталу TNT Sports.