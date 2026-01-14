Подопечный Хабиба может провести схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом в Армении

Новичок UFC россиянин Магомед Зайнуков может провести схватку по правилам грэпплинга с чемпионом лиги MisFits в полутяжёлом весе американцем Диллоном Дэнисом под эгидой лиги HYPE Fighting.

«Мы предлагаем решить этот конфликт в схватке по грэпплингу на стадионном турнире HYPE FC в Армении. Со своей стороны готовы предложить рекордные гонорары за всю историю грэпплинга», – сказано в пресс-релизе.

Фото: Пресс-служба HYPE Fighting

Отметим, Диллон уже согласился выступить в организации. Конфликт между Зайнуковым и Дэнисом произошёл на турнире UFC 322. Помимо Магомеда, в конфликте также принял участие Абубакар Нурмагомедов. Инцидент произошёл из-за того, что Диллон неоднократно оскорблял в социальных сетях Махачева и его сокомандников.