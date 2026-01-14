Скидки
Бой Харрисон — Нуньес отменён из-за серьёзной травмы Кайлы — инсайдер

Бой Харрисон — Нуньес отменён из-за серьёзной травмы Кайлы — инсайдер
Чемпионка UFC в легчайшем весе американка Кайла Харрисон не сможет принять участие в поединке с членом Зала славы UFC бразильянкой Амандой Нуньес из-за травмы шеи. Об этом информирует журналист Лео Гимарайнш на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, Кайле теперь потребуется операция для выздоровления. Ожидается, что она вернётся через шесть месяцев. Кроме того, пока неизвестно, будет ли руководство вводить временный титул и искать другую соперницу для Аманды.

Напомним, бой между Кайлой и Амандой должен был стать соглавным событием турнира UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе.

