Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев обозначил желаемого следующего соперника в UFC

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев сообщил, что желает провести следующий бой с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Хотел бы боя с Усманом. Почему бы и нет? У него много регалий, много защит, рекордов. Это был бы громкий бой», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

Напомним, последний бой Камару провёл на турнире UFC on ESPN 69, который состоялся 15 июня в Атланте (США). Тогда его соперником был соотечественник Хоакин Бакли. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

