Ислам Махачев: моя борьба находится на другом уровне по сравнению с соперниками

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев сообщил, что перестал разрабатывать отдельный геймплан под каждого соперника, отдавая предпочтение развитию собственных навыков в борьбе.

«Не секрет, что наша школа славится борьбой. Так Хабиб Нурмагомедов побеждал своих соперников, и я побеждаю. Оппоненты за два-три месяца до боя начинают искать тренеров по борьбе, но это не работает. Они это уже поняли. Я могу драться в стойке, но знаю, что моя борьба находится на другом уровне по сравнению с соперниками», – приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».