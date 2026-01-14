Скидки
Стало известно, против кого проведёт следующий бой чемпион WBC Дэвид Бенавидес

Стало известно, против кого проведёт следующий бой чемпион WBC Дэвид Бенавидес
Непобеждённый чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес проведёт следующий поединок с действующим обладателем титулов WBA и WBO в первом тяжёлом весе мексиканцем Хильберто Рамиресом 2 мая в Лас-Вегасе. Об этом информирует авторитетный американский портал ESPN со ссылкой на собственные источники.

Бенавидесу 29 лет. Дэвид дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года. В его рекорде 31 победа, их которых 25 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Рамиресу, в свою очередь, 34 года. У Хильберто в профессиональном рекорде 48 побед, из которых 30 были одержаны досрочно, и одно поражение.

