«Это не лёгкие деньги для Хамзата». Царукян дал прогноз на возможный бой Чимаев — Перейра

Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян дал прогноз на возможный поединок между непобеждённым 31-летним чемпионом UFC в среднем весе, представляющем ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и 38-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Это не лёгкие деньги, но Хамзат победит. Борьба Хамзата – это другой уровень, а у Перейры есть только один удар. Хамзат тоже не маленький, он большой парень. Кроме того, Чимаев слишком умён, он не окажется на удобной для Перейры дистанции, где тот сможет поймать его своим хуком», — сказал Царукян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

