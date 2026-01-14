Царукян: я никогда не подерусь с Чендлером, так что хотел бы свернуть ему шею в борьбе

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поделился мыслями насчёт возможной схватки по борьбе с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером.

«Мы никогда не встретимся с Майком в UFC, так что я бы с удовольствием свернул бы ему шею в схватке по борьбе. Кроме того, у него больше шансов победить меня на ковре, чем в ММА», — сказал Царукян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.