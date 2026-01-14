Гэтжи признался, что не хочет драться с Топурией за титул абсолютного чемпиона

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи ответил, как он отнесётся к сценарию, при котором его следующим соперником станет не непобеждённый 28-летний обладатель титула UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия, а победитель боя за звание BMF между соотечественником Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мне это очень нравится. Надеюсь, Макс Холлоуэй победит, Илия поднимется в весе, и тогда я смогу сразиться с Холлоуэем на турнире в Белом доме, где смогу завоевать пояс BMF и титул абсолютного чемпиона UFC», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.