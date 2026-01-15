«Им нужен какой-то строгий мужик». Чемпион UFC Махачев — о тренере для ФК «Реал»

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев ответил, какой тренер нужен мадридскому футбольному клубу «Реал» после увольнения Хаби Алонсо.

«Там нужен какой-то строгий мужик, который сможет собрать всех звёзд. Слишком много звёзд и у каждого своё на уме. Думаю, что нужен какой-то авторитет для этих людей. Это чем-то похоже на то, что у нас в команде [происходит]. У нас много чемпионов, именитых бойцов. И должен быть какой-то человек, которого все уважают», — сказал Махачев в интервью журналисту «Матч ТВ» Евгению Евневичу.

Хаби Алонсо был уволен после поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны». Его место занял Альваро Арбелоа.