«С удовольствием избил бы Армана». Пимблетт заявил, что грэпплинг Царукяна переоценён

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт раскритиковал навыки грэпплинга первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна.

«Надеюсь, в конце концов я сражусь с Арманом, потому что хочу заткнуть ему рот. Он маленький дурачок — я бы с удовольствием его избил. Все считают, что у него невероятные навыки борьбы, но я так не думаю.

Если ты не можешь победить Шару Буллета, который является ударником, то ты не умеешь бороться в партере. До боя с Дэном Хукером я думал, что Арман будет для меня более сложным соперником в плане стиля, чем Илия, но после просмотра этой схватки я понял, что это не так. Илия — гораздо более сложный соперник», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.