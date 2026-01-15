Царукян — о выступлениях по борьбе: все боятся меня, поэтому я выполняю побочные квесты

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян высказался о выступлениях по грэпплингу между боями.

«Все боятся меня, прячутся, поэтому я продолжу путешествовать и получать деньги за побочные квесты», — написал Царукян в социальных сетях.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

Ранее Царукян ответил, как относится к возможному переходу Чимаева в полутяжёлый вес UFC.

Материалы по теме Царукян ответил, как относится к возможному переходу Чимаева в полутяжёлый вес UFC

Царукян показал нового спарринг-партнёра