Альфи Дэвис: Усман Нурмагомедов сыплется, когда бой становится напряжённым

Альфи Дэвис: Усман Нурмагомедов сыплется, когда бой становится напряжённым
Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) британец Альфи Дэвис высказался о предстоящем поединке за титул PFL с непобеждённым россиянином Усманом Нурмагомедовым, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Главное, что показал первый бой [Усана Нурмагомедова и Пола Хьюза] – Усман сыплется. Когда на него обрушивается огонь, он выглядит для меня человеком, которому всё дали. Он – мажор. Мальчик, которому всё дали. Его дядя дал ему навыки, но, когда всё становится напряжённо и вы должны положиться на себя, он сыплется», — приводит слова Дэвиса издание MMAJunkie.

