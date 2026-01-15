Шара Буллет назвал бойца из СНГ, способного стать чемпионом UFC

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет считает, что узбекистанец Богдан Гуськов, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), способен стать чемпионом организации.

«Ничья – хороший результат, это не поражение. Есть возможность продолжить историю с Яном Блаховичем. Думаю, нас ожидает интересный реванш, я с нетерпением жду его. Ян – очень мощный боец, раньше много следил за ним, нравились его поединки. Но тут я буду болеть за Богдана, он должен забрать своё. У него есть всё, чтобы стать чемпионом в полутяжёлом весе», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.