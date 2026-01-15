Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет назвал бойца из СНГ, способного стать чемпионом UFC

Шара Буллет назвал бойца из СНГ, способного стать чемпионом UFC
Комментарии

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет считает, что узбекистанец Богдан Гуськов, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), способен стать чемпионом организации.

«Ничья – хороший результат, это не поражение. Есть возможность продолжить историю с Яном Блаховичем. Думаю, нас ожидает интересный реванш, я с нетерпением жду его. Ян – очень мощный боец, раньше много следил за ним, нравились его поединки. Но тут я буду болеть за Богдана, он должен забрать своё. У него есть всё, чтобы стать чемпионом в полутяжёлом весе», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Ян Блахович заявил о готовности провести реванш с Гуськовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android