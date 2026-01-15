Скидки
Пимблетт указал, в каком случае UFC следует лишить Топурию титула

Пимблетт указал, в каком случае UFC следует лишить Топурию титула
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт объяснил, в каком случае руководство лиги должно лишить титула непобеждённого 28-летнего обладателя чемпионского пояса UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию.

«Если Илия не вернётся в октагон до июня или июля, то чемпионство следует сделать вакантным или вовсе лишить Топурию титула, поскольку к тому моменту он будет чемпионом на протяжении года, который при этом не провёл ни одной защиты», — приводит слова Пимблетта аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

В следующем бою Пэдди встретится с американцем Джастином Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC 324, а на кону будет стоять временный чемпионский титул UFC в лёгком весе.

